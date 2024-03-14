周四美市盘前小幅走高 重点谈晶片设计巨头Arm Holdings最新消息

星期四（3月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（3月14日）小幅走高。市场投资者都在等待较迟时候发布的2月份生产者价格指数。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.40点或0.34％，报5182.70点；纳斯达克100指数期货起83.40点或0.46％，报18151.90点；道琼斯指数期货也升高128.10点，报39171.40点。

在晶片股面对套利的情况下，标准与普尔500指数和纳斯达克指数星期三（13日）走低。市场投资者目前在等待着下星期美联储的会议，希望到时会有更多有关通胀趋势的进一步线索。

标准与普尔500指数星期三下跌9.96点，闭市报5165.31点。重量级的道琼斯指数则起37.83点，闭市报39043.32点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.83％或150.65点，以18068.47点收市。

美国股市星期三的交易活跃，不过交易所的总成交量是111亿2000万股，比过去20天的120亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

软件公司Adob​​e将在星期四晚上盘后发布季度业绩报告。市场分析师预计，该集团的第一财季每股盈利会是4.38美元，营业额会有51亿4000万美元。Adobe股价在星期四晚上盘前上升0.78％，截稿时报578.00美元。

《金融时报》报道，美国总统拜登将会在未来几星期，公开表示对日本新日铁公司收购美国钢铁公司（US Steel）的担忧。美国钢铁公司股价在星期四晚上盘前退低5.04％，截稿时报38.80美元。

《华尔街日报》援引知情人士的话说，电动车初创公司Fisker已聘请重组顾问公司协助进行破产申请。Fisker曾在今年2月底说，该公司对自己能否继续经营存在“重大疑问”。Fisker股价在星期四晚上盘前猛挫43.10％，截稿时报0.1834美元。

星期四下文我们来看看晶片设计巨头Arm Holdings的最新消息。星期四晚上盘前该股退低0.97％，截稿时报130.00美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、UiPath Inc、Plug Power、Robinhood Markets和Rivian Automotive。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Arm Holdings是软银及孙正义参与人工智能的最好工具。（路透社）

Arm Holdings（纳斯达克证券交易所代码：ARM）

晶片设计巨头Arm Holdings在去年9月份公开售股时，在提交的F-1表格中列有180天的锁定期规定。这个锁定期规定Arm Holdings的“非独立董事、执行官和出售股东”，在首次公开募股后的180天内不得出售他们在公司的股份。而这个锁定期已经在3月12日到期了。

在这份F-1表格中提到的“出售股东”，其实就是指软银（SoftBank）。软银目前拥有Arm Holdings的90％股份。换言之，现在可供立即交易的Arm Holdings股票数量已经增加。在供应量增加之际，难免会让市场人士担心股价下跌的风险提高。目前许多市场人士的目光都集中在软银，看它是否会在该股锁定期满后套利。

其实要了解软银接下来的动作，是可以从它其他业务推敲的。目前除了在Arm Holdings的投资之外，软银创始人孙正义也率领软银创建一个新的1000亿美元基金。这个基金专门投资在建设人工智能处理器，志在于与晶片巨头英伟达（Nvidia）竞争。软银预计会为这个基金提供30％的资金，其余资金可能来自中东的投资机构。

孙正义就在软银最新年度报告中说，软银要在2024财年及以后采取更主动的做法。而该公司的业务重点将集中在人工智能引发的“信息革命”。而软银的Arm Holdings是被视为抓住人工智能“信息革命”的一个关键投资。

基于孙正义的这些说话，市场分析师普遍认为，软银撤出Arm Holdings的可能性并不高。毕竟在人工智能火红的当儿，Arm Holdings是软银及孙正义参与人工智能的最好工具。

自公开上市以来，Arm Holdings的股价总共上涨了116.08％。它的“利润”的确很吸引人。市场也不能完全排除软银做部分套利的可能性。

目前在Tipranks的17名分析师中，有11名给予Arm Holdings股“买进”评级，五名给予该股“持守”评级，只有一名给了“卖出”评级，但是他们给出的一年期限平均目标价只有是105.80美元。该股隔夜的闭市价已经是131.27美元了。