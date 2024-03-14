研究：英国中年癌症患者死亡率降至25年来最低

一项研究发现，由于早期发现和改善治疗，英国中年癌症患者死亡率降至25年来的最低水平。

英国癌症研究基金会（Cancer Research UK）星期四（3月14日）在《英国医学杂志》（British Medical Journal）发表研究文章，并称这是第一项调查1993年至2018年间，英国中年人（35岁至69岁群体）癌症发病率和死亡率趋势的重大研究。

研究显示，整体而言，调查群体的男性癌症患者死亡率下降了37%，女性死亡率下降了33%。其中，女性宫颈癌患者死亡率下降了54.3%，这表明宫颈癌筛查已经有助于预防癌症并阻止疾病发展，而接种HPV疫苗将对减少罹患宫颈癌产生进一步影响。

研究还表明，近几十年来，由于吸烟率下降，男性肺癌患者死亡率降低了53.2%，女性肺癌患者死亡率则下降20%。

此外，乳腺癌和肠癌患者的死亡率也有所下降，这说明筛查计划能够通过预防和及早诊断，为这两种癌症提供更多治疗选择，从而有助于挽救生命。

然而，基金会强调，虽然1993年至2008年期间癌症过早死亡率下降了超过三分之一，但这些数据也揭露出英国卫生系统面临的挑战。

基金会警告称，英国癌症病例总体呈上升趋势。黑色素瘤、肝癌、口腔癌和肾癌等癌症的发病率都有所增加。

数据显示，25年中，男性癌症病例增加了57%，女性癌症病例增加了48%。这背后的主要原因是人口增长和老龄化，以及一些影响癌症风险的生活方式因素。

基金会说，抗癌道阻且长，英国所有国家都未能达到癌症等待时间目标，而英国国家医疗服务体系（NHS）工作人员正承受着巨大压力。基金会敦促英国政治领导人在全英范围制定长期癌症战略，以推动跨政府癌症行动。

同时，基金会建议采取大胆行动反对吸烟、超重、肥胖和酗酒，这样一来，到2040年，英国可以预防近3万7000例癌症病例，并在未来几年内预防数万例癌症病例。