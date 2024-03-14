中国公布北部湾北部领海基线 越南促尊重有关界线协议

中国本月早些时候公布了北部湾北部的领海基线，越南外交部对此回应称，国际法和其他国家的权益必须得到尊重。

中国央视新闻早前报道，中国政府3月1日发布了关于中华人民共和国北部湾北部领海基线的声明，公布了北部湾（Gulf of Tonkin）北部的领海基线。据路透社报道，越南外交部发言人星期四（3月14日）在例行记者会期间对此回应称：“越南认为，沿海国家在确定测量其领海的基线时，应遵守1982年《联合国海洋法公约》。”

路透社报道指出，根据《联合国海洋法公约》，直线基线的划定“不得明显偏离海岸的总体方向”，而中国政府用远离海岸的直线划定了北部湾的基线。

中国则称，中国严格遵守了国内法、国际法和双边协定；北部湾海域只涉及中国和越南两个沿岸国，中越已于2000年划定了北部湾界线，中国在北部湾中方一侧设领海基线，不会影响越南和任何第三国的权益。

路透社报道称，越南和中国在南中国海有主权纷争，但在北部湾则保持着相对较友好的关系。中国国家主席习近平去年12月访问河内期间，两国还同意在北部湾进行联合巡逻。

越南外交部发言人敦促中国尊重有关界线的协议，但拒绝评论中国公布的基线会否危及两国2000年签署的协议，并拒绝透露中国此举会否影响双方联合巡逻协议。