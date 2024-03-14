日本札幌法院裁定同性婚姻禁令违宪

日本札幌市高等法院裁定，日本禁止同性婚姻的规定违宪。这是日本上诉法院首次就这一令下级司法机构产生分歧的问题，做出此类裁决。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，札幌高等法院星期四（3月14日）在针对同性婚姻的判决中表明，日本民法中关于婚姻仅限于异性之间的规定是违宪的，并且具有歧视性质。

札幌高等法院也说，强烈期待日本国会在某个时候“将适当的同性婚姻法制度化”，并指出这迎合公众的广泛支持。该法院还认为，“按照自己的性别认同和性取向生活是一项不可剥夺的权利，根植于重要的个人利益”。

目前，日本是七国集团（G7）中唯一没有完全承认同性伴侣，或为这一群体提供明确法律保护的国家。虽然日本一些市和县颁发了同性伴侣证书，但并没有提供平等的法律承认。

近年来，日本公众对同性婚姻的支持率大幅上升，民意调查显示，高达70%的民众支持同性结合。岸田文雄政府因此面对着更大压力。

自2019年以来，日本已有多起挑战同性婚姻禁令的官司。札幌法院2021年宣布该禁令违宪，做出了具有里程碑意义的判决。

札幌高等法院星期四表明：“颁布同性婚姻法，似乎不会造成不利或有害影响。”

同天早些时候，东京地方法院也在一项裁决中，将日本缺乏同性婚姻地位定义为“违宪状态”，这一措辞较为温和。

活动人士对这些判决表示欢迎，同时也警告称，日本要实现同性婚姻合法化的历史性进步，仍需要立法者的努力。