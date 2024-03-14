研究：塑料所含化学物质比已估计的多3000种

一份研究报告发现，塑料中的化学物质至少比环保机构以前估计的多3000种。

路透社报道，欧洲科学家小组在星期四（3月14日）发表的一份报告中发现，塑料种含有1万6000多种化学物质，其中四分之一被认为对人类健康和环境有害。根据联合国环境规划署（UNEP）此前的数据，塑料中含有约1万3000种化学物质。

这项研究由挪威研究理事会（Norwegian Research Council）资助。研究发表之际，国际政府谈判人员正在努力制定全球首份塑料条约，以期解决日益严重的塑料污染问题。

据报道，每年产生的塑料垃圾约有4亿吨，而塑料中的化学物质会渗入水和食物中。

报告的合著作者、瑞士非营利组织食品包装论坛（Food Packaging Forum）常务董事蒙克（Jane Muncke）说：“要想有力解决塑料污染问题，必须着眼于塑料的整个生命周期，必须解决化学物质的问题。

“我们现在在人体内发现了数百甚至数千种塑料化学物质，其中一些可能导致不良的健康后果。”

报告的领衔作者、挪威科技大学环境毒理学家瓦格纳（Martin Wagner）指出，塑料中化学物质成分的复杂性是塑料污染问题的核心。“生产商通常并不真正知道他们的产品中含有哪种化学品，而这是由非常复杂的价值链造成的。”

他表明，在塑料中发现的化学物质里，只有6%受到国际监管。如果没有监管压力，生产商就没有动力披露塑料中的成分。

报告作者说，虽然塑料行业称任何全球条约都应促进塑料的回收和再利用，但仅仅解决塑料垃圾问题还不足以保护人类。科学家指出，有必要提高塑料（包括再生产品）中化学物质（包括添加剂、加工助剂和杂质）的透明度。