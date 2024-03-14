SpaceX“星舰”第三次试射升空后失联

美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”以及飞船集成系统进行第三次试验发射，火箭升空飞行后不久便陷入失联。

路透社报道，“星舰”（Starship）星期四（3月14日）从美国得克萨斯州博卡奇卡（Boca Chica）基地发射升空。这是“星舰”第三次试射，前两次试射均发生爆炸而以失败告终。

美国太空探索技术公司（SpaceX）的网络直播显示，当地时间早上，“星舰”从发射塔升入天空。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，火箭发射后完成了阶段分离，并将自己推离重型助推器；助推器后来在海上完成着陆。

据报道，这次火箭助推器在空中坚持的时间已经比前两次都久。“星舰”成功完成了发动机的整个燃烧过程，并在飞行后约九分钟关闭了发动机。

然而火箭飞行没多久，就失去了与SpaceX的互联网服务“星链”（Starlink） 的联系，同时也失去了与跟踪和数据中继卫星系统（TDRSS）的联系。这说明，“星舰”可能已经解体。

SpaceX通讯经霍特 (Dan Huot) 随后在一通电话中宣布，飞船已经失联。但他也强调，这次试射取得了很大进展，令人难以置信。

“星舰”于去年4月和11月进行的两次试射期间，重型火箭助推器均在半空中炸毁。第三次试射的表现标志着一个巨大的里程碑，对SpaceX来说无疑是一次胜利。霍特在火箭升空后曾感叹：“我们比以往任何时候都走得更远。”