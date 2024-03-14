拜登：反对日本制铁收购美国钢铁公司

拜登反对将美国钢铁公司出售给日本公司的提议，并重申对美国钢铁工人的支持。

去年12月，日本制铁（Nippon Steel）宣布以141亿美元（约188亿新元）的价格全资收购美国钢铁。法新社报道，拜登星期四（3月14日）在一份声明中表示反对这项收购案，但并未明确表示将阻止这项交易。

他在声明中说：“重要的是，我们要维持美国钢铁工人驱动的强大的美国钢铁公司。我告诉我们的钢铁工人，我支持他们，我是认真的。”

他也说：“一个多世纪以来，美国钢铁公司一直是一家标志性的美国钢铁企业，对它来说，继续由美国拥有和国内经营是至关重要的。”

据了解，美国钢铁公司总资产14亿美元，是美国第一个“10亿美元公司”。它与日本制铁在一份联合声明中表明，双方认为收购交易仍应获得通过，并称这项交易反映了“日本和美国之间的密切联盟”。

拜登正在竞逐连任总统，并且将在4月接待到访美国的日本首相岸田文雄。自这项收购案宣布以来，美国一直在对它如何影响国家安全利益进行审查。

两公司说：“我们欢迎政府对这笔交易进行审查，因为对这份收购进行客观和全面的审查将显示，它增强了美国的就业、竞争以及经济和国家安全。”

除了国安考量以外，此事也触及拜登竞选宣言中承诺重建美国制造业的核心，他担心外国收购可能会向美国选民发出错误信号。

拜登在与共和党前总统特朗普争夺重要的工人阶级选民，竞选期间，他一直在争取美国工会的支持。特朗普曾在2月表明，如果他胜选，就将阻止这项收购协议。