拜登：反对日本制铁收购美国钢铁公司

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发布 / 2024年3月14日 10:44 PM
美国钢铁公司的总部位于美国大选关键战场州宾夕法尼亚州的匹兹堡。图为美国钢铁公司炼钢厂。（路透社）
美国钢铁公司的总部位于美国大选关键战场州宾夕法尼亚州的匹兹堡。图为美国钢铁公司炼钢厂。（路透社）

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拜登反对将美国钢铁公司出售给日本公司的提议，并重申对美国钢铁工人的支持。

去年12月，日本制铁（Nippon Steel）宣布以141亿美元（约188亿新元）的价格全资收购美国钢铁。法新社报道，拜登星期四（3月14日）在一份声明中表示反对这项收购案，但并未明确表示将阻止这项交易。

他在声明中说：“重要的是，我们要维持美国钢铁工人驱动的强大的美国钢铁公司。我告诉我们的钢铁工人，我支持他们，我是认真的。”

他也说：“一个多世纪以来，美国钢铁公司一直是一家标志性的美国钢铁企业，对它来说，继续由美国拥有和国内经营是至关重要的。”

据了解，美国钢铁公司总资产14亿美元，是美国第一个“10亿美元公司”。它与日本制铁在一份联合声明中表明，双方认为收购交易仍应获得通过，并称这项交易反映了“日本和美国之间的密切联盟”。

拜登正在竞逐连任总统，并且将在4月接待到访美国的日本首相岸田文雄。自这项收购案宣布以来，美国一直在对它如何影响国家安全利益进行审查。

两公司说：“我们欢迎政府对这笔交易进行审查，因为对这份收购进行客观和全面的审查将显示，它增强了美国的就业、竞争以及经济和国家安全。”

除了国安考量以外，此事也触及拜登竞选宣言中承诺重建美国制造业的核心，他担心外国收购可能会向美国选民发出错误信号。

拜登在与共和党前总统特朗普争夺重要的工人阶级选民，竞选期间，他一直在争取美国工会的支持。特朗普曾在2月表明，如果他胜选，就将阻止这项收购协议。

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