美参议院多数党领袖：以色列或须举行新选举

美国参议院多数党领袖舒默呼吁以色列政府举行新的选举。

综合法新社和路透社报道，舒默星期四（3月14日）在讲话中说：“在这个关键时刻，在许多以色列人对政府前景和方向失去信心的时候，我相信，新的选举是以色列对未来进行健康和开放的决策过程的唯一途径。”

舒默称，以色列总理内坦亚胡身边都是右翼极端分子，并且特别愿意容忍加沙平民遭受伤亡，这让全世界对以色列的支持率降到了历史低点。“如果以色列成为贱民（pariah），它是无法生存的。”

他说：“作为一个民主国家，以色列有权选择自己的领导人，我们应该顺其自然。但重要的是以色列人有得选。10月7日之后，（以色列）须要就以色列的未来进行新的辩论。

“在我看来，最好的办法是举行选举。”

哈马斯去年10月7日越境突袭以色列并造成约1160人死亡，以军随后对哈马斯控制的加沙地带展开报复打击。据加沙卫生部门通报，五个多月的战火已导致加沙超过3万1300人死亡。

国际各方反对以色列持续轰炸加沙的声浪日趋高涨，美国舆论和国会民主党人也对以色列日益不满，总统拜登正在向内坦亚胡政府施压，敦促后者克制行事，避免平民伤亡。

舒默是民主党中以色列的长期坚定支持者，也是美国最高级别的犹太裔官员。

他指出，以色列拒绝两国解决方案将是一个严重错误，他敦促以哈冲突的谈判代表尽一切可能促成停火、解救人质并向加沙提供援助。他也批评了支持哈马斯的巴勒斯坦人，以及巴勒斯坦权利机构领导人阿巴斯。

此外，舒默还说：“如果内坦亚胡总理目前的联盟在战争走向终点后继续执政，并继续推行危险和煽动性政策，考验美国现有的援助标准，那么美国将别无选择，只能通过利用我们的影响力改变当前的局面，在塑造以色列政策方面发挥更积极的作用。”