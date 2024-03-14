新加坡PCG集团日本滑雪度假村基金 重开后规模料可大增至5.4亿元

斥资14亿2000万美元（19亿新元）在日本发展豪华滑雪度假村的新加坡投资者Patience Capital集团（PCG），正在谈商向渴望在日本央行收紧政策之前入场的新投资者，重新开放它的基金。

路透社星期四（3月14日）发自东京的报道引述PCG创始人及首席执行官Ken Chan说，随着国内外投资者的新资金涌入，这个基金的规模可能会增加到600亿日元（5亿4100万新元）。

PCG去年宣布的这个基金，初步规模原为350亿日元（3亿2000万新元），旨在将日本新泻县（Niigata）的妙高高原（Myoko Kogen）改造成与美国阿斯彭（Aspen）和加拿大惠斯勒（Whistler）同等的冬季运动目的地。

日本目前正在经历投资和入境游客双重繁荣的时期。由于日元疲软，这使得日本对外国人来说成本较低。Ken Chan于2019年创立了PCG，专注于投资住宿和度假村房地产，以此来获取收益。

日本央行预计最早将于下周采取行动，从大约20年的宽松货币政策开始漫长的正常化。Ken Chan表示，这种转变，加上美国联邦储备局可能降息，可能会推动日元从目前近三年低点升值。

Ken Chan说：“从宏观角度来看，很明显，今年是将资金投入日元资产的非常重要的一年，因为日元现在太便宜了。”

Ken Chan曾是新加坡政府投资公司（GIC）日本地区负责人。在GIC工作19年后，他创立了PCG。

他补充说：“我认为在接下来的几个月里，你将继续看到投资者进入这个市场并采取投资立场。”

出生于日本并在那里度过童年的Ken Chan，去年制定了一项计划，将妙高高原地区打造成高端冬季天堂，吸引富有的、遍布全球的滑雪爱好者。

他这个面向机构投资者和高净值投资者的基金，已购买了约350公顷的土地，其中包括两个现有的滑雪场。

尽管全面建设需要大约10年时间，但他的目标是在2028年之前建成首两家豪华酒店。这比原计划晚了一年，因为1月1日能登半岛（Noto peninsula）发生大地震，导致建筑工程资源中断。