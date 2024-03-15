美国称在瓦努阿图设大使馆“刻不容缓”

美国东亚事务高级外交官说，美国在瓦努阿图开设大使馆“刻不容缓”，并正在努力争取基里巴斯议会同意让美国设大使馆。

路透社报道，美国国务院东亚与太平洋事务助理国务卿康达星期四（3月14日）在参议院外交委员会的听证会重申，太平洋岛国与中国达成协议是危险的。

华盛顿一直在努力加强美国在太平洋地区的外交存在，以应对来自中国日益激烈的竞争。

美国之前宣布在太平洋地区开设四个新大使馆的计划，康达说，其中两个大使馆已经开设。

他说：“我们在所罗门群岛和汤加成功做到了这点。我们也会在瓦努阿图开设大使馆，刻不容缓。而且……我们正在努力跟进基里巴斯方面的情况，这需要他们议会的批准。”

华盛顿上个月警告太平洋岛国不要接受中国安全部队的援助。路透社日前报道，中国警察正与基里巴斯开展警务合作。

基里巴斯距离美国印太司令部所在的夏威夷3000公里。

美国参议院外交委员会高级成员、共和党人里施（James Risch）在周四听证会上说，华盛顿“在太平洋岛国永久派驻外交官以抵制中国影响力的行动太慢”。

里施说：“我们正在以官僚速度而不是迫切速度来推进此事。”

中国和所罗门群岛达成一项秘密安全协议后，中国自2022年起在所罗门群岛部署警察，美国和澳大利亚指这项协议破坏地区稳定。另外，一家中国公司开始在瓦努阿图森林伐木，该公司工人身穿军服也引发了担忧。