中韩经济联系走弱 韩对华直接投资大幅下降

彭博社报道，韩国2023年对华直接投资创30多年来最大降幅，显示在美国努力减少盟友对北京的依赖之际，中韩两国的经济联系正在走弱。

韩国财政部星期五（3月15日）发布的数据显示，2023年韩国新的对华直接投资同比下降78.1%，至18.7亿美元（约25亿新元）。韩国财政部称，这是1992年以来中国首次落选韩国对外直接投资前五大目的地之列，其中制造业领跌。

这些下降的数字反映出，在华盛顿寻求削弱北京对全球供应链的影响之际，中国对韩国经济的重要影响正在发生变化。

美国即将取代中国成为韩国最大的出口目的地，涉及范围包括半导体到汽车。韩国企业广泛涉足关键领域，并一直寻求增加在美国的投资以利用其市场和补贴。

韩国去年对外直接投资总额下降22.2%，至633亿美元，为2020年以来首次下降。对美国的投资额为277亿美元，同比下滑5.7%。按季度计算，10月至12月期间韩国对美国的投资额同比增长6.6%，结束了自2022年底以来的连续下降。

另据《环球时报》报道，根据韩国贸易协会统计，去年中国自韩国进口额为1625亿美元，较前一年骤减18.8%，这也导致韩国对华贸易出现180亿美元的逆差，为中韩建交31年来首次。长期以来，中国都是韩国最大贸易顺差来源国，2018年韩国对外贸易顺差有80%来自中国。之所以短期内出现如此剧烈变化，是内外因素共同作用的结果。

韩国是高度依赖出口的外向型经济体，对全球市场需求高度敏感。韩国出口不振与当前全球贸易复苏缓慢紧密相关。同时，韩国经济产业结构相对单一，半导体、化工、机电与运输设备等制造业处于国家经济支柱地位。