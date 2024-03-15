周五美市盘前走高 重点谈软件设计与制造商Adobe

星期五（3月15日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（3月15日）走高。市场投资者目前在等待着下星期二（19日）和星期三（20日）的美联储会议。不过，目前市场普遍认为，美联储应该不会在3月份降息。

晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.10点或0.22％，报5161.60点；纳斯达克100指数期货起38.80点或0.22％，报18053.60点；道琼斯指数期货也升高53.40点，报38959.10点。

美国股市隔夜（星期四）下跌。晶片股连续第二个交易日下跌，再加上生产者价格上涨，市场投资者担心美联储会比预期更迟才降息。

标准与普尔500指数隔夜下跌了14.83点，闭市报5150.48点。重量级的道琼斯指数也退低137.66点，闭市报38905.66点。以科技股为主的纳斯达克100指数跌0.30％或53.66点，以18014.81点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是131亿股，比过去20天的121亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

据彭博社报道，科技巨头苹果公司（Apple）已经收购了加拿大人工智能初创公司DarwinAI。报道称，苹果公司在放弃电动车计划之后，转而投入更多资源在人工智能方面，并把人工智能功能集成到它的智能手机产品中。苹果股价在星期五晚上盘前上升0.47％，截稿时报173.82美元。

美国“女股神”凯西·伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投资（Ark Invest），隔夜进场买进21万6682股的特斯拉（Tesla）股票。以特斯拉隔夜收盘价162.50美元计算，这次的收购总值达3521万美元。特斯拉股价在星期五晚上盘前上升1.00％，截稿时报164.13美元。

加密货币交易平台Coinbase的股票在星期五晚上盘前下跌5.53％，截稿时报220.74美元。MicroStrategy的股价也退低将近5％；Marathon Digital下跌略超过5％。因为投资者套利，比特币在星期五退低到过去一个星期的低点。截稿时，比特币下跌幅超过8％，报6万7110美元。

星期五下文我们来看看软件设计与制造商Adobe最新季度业绩。星期五晚上盘前该股下挫11.35％，截稿时报505.70美元。

盘前活跃股按序：Coinbase、特斯拉、Rivian Automotive、英伟达（Nvidia）和SoFi Technologies。截稿时，除了Coinbase股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Adobe Inc（纳斯达克证券交易所代码：ADBE）

软件设计与制造商Adobe在隔夜虽然发布了超出预期的第一财季业绩，但是因为高管们对当前季度收入的预测低过市场分析师的共识，让Adobe股价在隔夜盘后下挫了将近11％。

根据Adobe截至今年3月1日的第一财季业绩报告，集团营业额同比增长了11％，达到51亿8000万美元。集团的净利则从去年同期的12亿5000万美元，即每股净利2.71美元，下降至6亿2000万美元，也就是每股净利1.36美元。在计入特殊项目之后，集团调整后的每股盈利是4.48美元。

之前市场分析公司LSEG搜集到的分析师平均预测是：营业额51亿4000万美元，每股盈利4.38美元。以这两个上下业绩指标来看，Adobe的业绩表现是超出市场预期的。

在当前的第二财季里，因为英国监管机构的介入，Adobe不得不放弃了它以200亿美元收购设计软件初创公司Figma的计划。因为改变计划，Adobe只好向Figma支付了10亿美元的交易终止费。

Adobe高管们预计，第二财季调整后的每股盈利会是在4.35美元至4.40美元区域，营业额应该会在52亿5000万美元至53亿美元之间。以这个范围的中值计算，该集团的营业预料会取得9％的增长。不过之前LSEG的分析师是预计，Adobe的每股盈利是4.38美元，营业额是53亿1000万美元。

其实让投资者更有兴趣的是，Adobe数码媒体业务总裁瓦德瓦尼（David Wadhwani）在业绩发布会上提到，Adobe将与OpenAI合作发展Sora。Sora是OpenAI在今年2月份宣布能够根据人们的书面描述生成视频的人工智能。

Adobe将与OpenAI合作发展Sora。（法新社）

不过，瓦德瓦尼并没有进一步透露与OpenAI合作的详情。他只说，集团旗下的Adobe Express应用程序、Firefly Services人工智能产品，以及新的Acrobat Assistant的产品应该会让集团下半年的数码媒体收入加速增长。

Adobe也在隔夜宣布将拨出250亿美元回购自家股。

目前在Tipranks的22名分析师当中，有17名给予Adobe股“买进”的评级，三名给予该股“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是647.20美元。