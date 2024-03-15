日本执政两党就放宽武器出口达成共识

日本执政联盟自民党与公明党正式就放宽出口日本同英国和意大利联合开发的下一代隐形战机一事达成共识。

共同社报道，日本自民党政务调查会长渡海纪三朗和公明党政调会长高木阳介星期五（3月15日）在国会内举行会谈，两党围绕向第三方国家出口与英国、意大利共同开发的下一代战机，就允许出口达成了共识。

鉴于执政党达成共识，日本政府计划于3月26日修订限制武器出口的《防卫装备转移三原则》，最快于3月下旬提交内阁会议表决。这将允许日方今后可在必要时根据要求输送致命武器，以执行任务或自卫。

日政府称，向第三方国家出口国际共同开发的防卫装备品将逐一写明每个项目，此次限定为下一代战机。同时，武器出口国仅限于与日本签订《防卫装备品和技术转移协定》的国家，且不会将武器出口至正发生战争的国家。

尽管日当局强调不允许输送具杀伤力的武器到正在发生战争的国家，称若美国要将这些爱国者导弹出口至第三国，必须先得到日本首肯。但分析普遍认为，即便日产的爱国者导弹不被输往乌克兰，在填补美国的库存后，将让美国可以更自由地向乌克兰输出美制防空系统。

华盛顿哈德逊研究所研究员长尾贤说，扩大海外销售渠道对于提升日本国防技术能力非常重要。他说：“日本必须扩大生产线并提高利润，而这必须有需求才可能做到。”