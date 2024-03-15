消息：泰国政府再次考虑赌场合法化

为了刺激投资和旅游业，一份提交给众议院的研究报告显示，泰国正再次考虑将赌场合法化。

路透社报道，一份计划在3月28日提交给国会的研究报告指出，尽管泰国目前唯一允许的赌博活动是由国家控制的赛马和彩票，但却有10%的泰国人沉迷赌博。该报告出自政府和反对党60名议员组成的委员会。

支持开设赌场的人认为，让赌场合法化可以吸引更多外来游客，极大地推动旅游业发展，还让泰国具备与澳门竞争市场的实力。澳门是全中国唯一博彩合法的地区，也是全世界最大的博彩中心。

但泰国民众对开设赌场的提议反应两极。2021年的一次民意调查显示，有46.51%的泰国人出于道德和犯罪方面的考虑，反对赌博合法化；表示支持的人有21.25%。

泰国会委员会副主席索拉翁（Sorawong Thienthong）说，报告建议由私营公司承担包括赌场在内的娱乐综合体的建设和运营成本，而政府将负责税收和监管。

索拉翁说：“拥有相关经验的泰国和外国公司将负责大部分投资，而一个大型综合体的最低投资额估计为1000亿泰铢（37亿3000万新元）。

泰国国会是在2021年12月成立特别委员会，探讨赌场合法化的经济价值及潜在问题。2023年1月，泰国会经过两个多小时的辩论后，表决通过了特委会的报告。这份报告已提呈内阁。

特委会在报告中建议政府允许八种赌博活动，包括线上赌场、股票指数及外汇，以及国际和当地的体育赛事。报告也建议将五个地区的赌场合法化，以增加国家的税收，同时打击非法赌博。

此外，特委会也探讨兴建设有赌场的综合娱乐中心计划，并提议它可设在曼谷、泰国东部经济走廊、22个主要旅游景点、国际机场100公里范围内，或有永久出入口岸的府。其中，曼谷和泰国东部经济走廊最受看好可获准设立综合娱乐中心。