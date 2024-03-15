世卫组织：全球超30亿人受神经系统疾病困扰

世界卫生组织援引英国《柳叶刀·神经学》杂志发布的一项新研究表示，2021年全球超过三分之一人口，即超过30亿人受到神经系统疾病影响。

新华社报道，世卫组织星期四（3月14日）发表新闻公报说，2021年，导致健康损失的十大神经系统疾病是偏头痛、中风、婴儿脑损伤、痴呆症、糖尿病性神经病变（神经损伤）、脑膜炎、癫痫、早产儿神经系统并发症、孤独症谱系障碍和神经系统癌症。

公报说，糖尿病性神经病变是患者数量增长最快的神经系统疾病，该疾病是糖尿病的代谢障碍及血管病变所致的周围及中枢神经系统损害。自1990年到2021年，全球糖尿病性神经病变患者人数增加了两倍多，增至2.06亿。这一增长与全球糖尿病发病率的增长保持一致。

从性别上看，神经系统疾病导致男性出现残疾和健康损失的情况更多；而这类疾病中的偏头痛和痴呆症等则困扰了更多女性。

公报指出，神经系统疾病目前是全球导致健康损失和残疾的主要原因。自1990年到2021年，神经系统疾病造成的“伤残调整生命年”总数增加了18%。一个“伤残调整生命年”相当于被疾病造成的死亡或伤残剥夺的一年健康生命时光。

世卫组织总干事谭德塞说，这项研究结果应成为一项紧急行动呼吁，以敦促加大当前采取的针对性干预措施力度，让越来越多的神经系统疾病患者获得所需的优质护理、治疗和康复服务。