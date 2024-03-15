TikTok美国收入去年达160亿美元

据英国《金融时报》周五报道，中国字节跳动（ByteDance）旗下的TikTok去年在美国的收入约为160亿美元（约210亿新元）。受Z世代用户喜爱的短视频应用TikTok，在美国正面临被禁止的命运。

路透社星期五（3月15日）报道说，《金融时报》引述五位知情人士的话报道称，在TikTok爆炸式增长的推动下，字节跳动2023年的收入将达到1200亿美元，同比增长约40％，中国占该公司销售额的很大一部分。

《金融时报》报道说，这款短视频应用程序约有1亿7000万美国人使用，2023年在美国实现了创纪录的销量。

它补充说，字节跳动因频繁发布移动应用程序而被昵称为“应用工厂”，这家公司有望超越脸书（Facebook）母公司Meta Platforms，成为全球销售额最大的社交媒体公司。

Meta在2023年收入增长16％至1349亿美元。

字节跳动没有回应路透社的置评请求。

美国众议院星期三（13日）以压倒性多数通过了一项法案，该法案将给予字节跳动大约六个月的时间剥离TikTok在美国的资产，否则将面临禁令。

TikTok是2023年美国下载量最多的社交媒体应用，下载量为4700万次。根据市场情报公司Sensor Tower的数据，脸书和Instagram排名第二和第三，下载量分别为3500万次和3400万次。