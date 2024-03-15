内坦亚胡批准以军在拉法作战计划

以色列总理办公室星期五（3月15日）在以色列战时内阁会议后发表声明说，总理内坦亚胡当天批准了以军进入加沙地带南部城市拉法作战的计划，正在准备疏散当地民众。

综合新华社和彭博社报道，声明说，内坦亚胡称哈马斯最新提出的关于释放其扣押的以方人员以换取以方释放巴勒斯坦关押者的停火提议“仍然荒谬”。以方拒绝这一提议，但将派遣代表前往卡塔尔，继续推进停火谈判。

作为对内坦亚胡批准以军在拉法作战计划的回应，巴勒斯坦总统府星期五发表声明，呼吁国际社会迅速干预并承担起责任，防止以色列对拉法“危险的侵略”，并表示这种侵略使加沙地带人民的痛苦加倍。声明重申巴方拒绝任何迫使加沙民众流离失所的做法，并表示“这是一条红线”。

内坦亚胡批准拉法行动的举措或加剧以色列和美国之间的紧张关系。美国总统拜登上周表明，以色列入侵拉法是一条“红线”。美国参议院多数党领袖舒默星期四（14日）则呼吁以色列举行大选，以替换内坦亚胡。

拉法位于加沙地带最南端、与埃及接壤，是国际人道援助物资进入加沙地带的门户。自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，战火已蔓延至拉法。

根据联合国的数据，超过150万人在埃及边境附近的加沙南部城市拉法避难，相当于战前加沙四分之三的人口；其中大多数人居住在街头的临时帐篷里。