消息：马克龙将在巴黎接待习近平

有消息指，法国总统马克龙计划于春季在巴黎接待中国国家主席习近平。

彭博社报道，不愿公开身份的几名知情人士透露，习近平此次访问是庆祝中法建交60周年的活动之一，初步确定的访问日期在5月。不过他们说，计划也可能会有变。

马克龙办公室发言人拒绝证实习近平将访问法国。中国外交部未在非上班时间回复彭博社的置评请求。

虽然此访问旨在庆祝两国建交，但中法关系仍因贸易争端和地缘政治分歧而笼罩在阴影下。俄罗斯全面入侵乌克兰后，习近平对俄罗斯总统普京的支持令双方渐行渐远。欧盟也明确表示不会将贸易与安全问题分开。

巴黎修改电动汽车补贴规定从而实际将中国汽车企业排除在外的举动惹恼了北京。中国要求路威酩轩集团（LVMH）和欧莱雅（L’Oreal）等法国消费品巨头，提供从工艺流程到产品配方等，也引发了巴黎的关切。

不久前中国对原产于欧盟的一些白兰地发起反倾销立案调查，被认为是报复欧盟针对中国电动汽车的反补贴调查。

知情人士透露，马克龙将坚称法国的电动汽车补贴措施针对的并不是中国，而是所有汽车的碳足迹。他还将强调与中国对话是法国外交政策的重要组成部分。

马克龙的外交顾问博纳一直在与中国外交部长王毅保持着密切联系。去年北京说，中法双方就乌克兰问题协调了各自立场，同意为开启政治解决进程不断积累和创造条件。