TikTok吁美国用户致电参议员 投票反对封禁

中国字节跳动旗下短视频应用TikTok呼吁美国用户致电参议员，要求他们对一项可能使TikTok在美国被封禁的法案投反对票。

路透社报道，TikTok星期五（3月15日）在一部分美国用户的通知栏弹出一则通知说：“告诉你们的参议员，TikTok对你们是多么重要。要求他们对封禁TikTok法案投反对票。”

这则通知提供一个设置，让用户输入地址邮政编码以查找他们所在地参议员的电话号码。

TikTok在通知中说：“如果参议院对法案进行投票，一个让你们挥洒创意和你们非常喜爱的社群可能就此被封禁。”

美国众议院13日以压倒多数通过《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法》，要求字节跳动在180天内出售TikTok，否则TikTok将被美国封禁。法案还须参议院审批，参议院通过后才会由总统拜登签署成法。拜登已承诺会在法案上签字。

不过参议院拒绝快速通过法案，一些重量级的参议员表明要更慎重考虑TikTok法案。

民主党籍参议院金融委员会主席怀登星期五接受《华盛顿邮报》访问时说：“这些领域的发展和变化非常快，过于仓促行事或不了解事实情况就做出决定，可能会造成很大的损害。”

美国在选举年通过重大立法尤其困难，支持TikTok法案的议员悲观地认为，众议院拟议这项法案将无法在参议院通过。共和党籍参议员霍利对美国政治新闻网站Axios说：“大型科技公司不愿见到的情况是不会在参议院表决的。”

TikTok在美国拥有约1亿7000万用户，约占美国总人口的一半。