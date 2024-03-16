韩国一群高级医生将辞职 支持罢工的初级医务人员

一群韩国高级医生宣布，他们将从3月25日开始辞职，以支持罢工近一个月的实习及住院医生，抗议政府扩招医学院学生的政策。

法新社报道，20所大学的医学教授代表（同时也是综合医院的高级医生）星期五（3月15日）晚上开会，其中16所大学的医学教授代表“压倒性地赞成”支持他们的初级同事，决定从3月25日起提交辞职信。

为应对人口老龄化和基本医疗领域医生短缺问题，韩国政府宣布从2025学年开始让医学院扩招2000人，结果遭医疗界强烈反对，数千名实习与住院医生进行集体罢工。他们称，扩招计划是压垮过劳和工资过低的初级医务人员的最后一根稻草。然而，支持扩招计划者则指责罢工医生在试图保障自己的工资和社会地位。

罢工导致一些重要的手术和治疗取消，但政府强调，迄今没有出现全面的危机，部分原因是护士和高级医生挺身而出，加上军医提供支援。

教授团体代表房载胜（音译）星期六（16日）说，医生在任何情况下都不能同意每年多招收2000名医学院学生。

“我们再次请求政府。请重新考虑扩招2000人这一人数。没有这一点，就不可能启动任何谈判。如果目前的情况持续下去，大学医院很快就会崩溃，这将对韩国的医疗系统造成重大而持久的打击。”

扩招计划获得韩国大众广泛支持，但当地媒体一项最新民调显示，34%的人希望政府通过谈判结束僵局。