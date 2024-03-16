马国央行：谷歌今年两次误报令吉对美元汇率

马来西亚中央银行指，谷歌误报令吉的汇率，今年内第二次低估了令吉兑美元汇率，央行将要求谷歌为此作出解释。

路透社报道，马国央行（Bank Negara Malaysia）在一份声明中说，谷歌星期五（3月15日）发布的令吉兑美元汇率是“不准确的信息，不能反映实际交易情况”。它还补充，谷歌于2月6日也误报了令吉兑美元汇率。

马国央行指出，谷歌星期五公布的令吉兑美元汇率为4.98，而官方数据显示，当天令吉兑美元汇率介于4.7015至4.7045。市场分析公司LSEG的数据显示，令吉兑美元汇率星期五的收盘价为4.7020。

声明说：“由于这是第二次误报，马国央行将要求谷歌解释这是如何发生的，以及采取的纠正措施，因为这是过去几个月困扰马来西亚和其他国家的一个反复出现的问题。”

谷歌尚未回复媒体的置评请求。但据谷歌网站上的免责声明，这家搜索巨头不会验证金融交易所和其他内容提供商提供的数据，并且不承担任何这样做的义务。

令吉上个月跌至26年来的新低，今年以来已贬值约2.44%。马国央行表示，令吉被低估，并不能反映马国积极的经济基本面。

马国央行行长加富尔阿都拉昔上周表示，马来西亚政府和央行正在采取协调行动，进一步增加流入外汇市场的资金，以确保林吉特保持稳定。