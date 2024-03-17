美国宾州发生枪击案 数人中枪

美国费城发生枪击案，当地警方指数人中枪，呼吁当地郊区一个小镇的居民留在室内，做好预防措施。

据美国全国广播公司（NBC）报道，费城的米德尔敦镇警局在脸书发布消息说，枪击事件是在星期六（3月16日）早上发生，地点位于宾夕法尼亚州的福尔斯镇，距离费城约45公里。

美国众议员菲茨帕特里克说，枪击案发生在福尔斯镇的两个地区，当局正在监察一起劫车事件。他也与执法部门联系，试图找到嫌犯。

米德尔敦镇警方则说：“有几名受害者中枪，目前还不确定受害者是有针对性的还是随机遇害。”

警方还敦促当地社区居民采取一些预防措施，并在接获通知前，不要前往福尔斯镇。“如果是住在两镇接壤的地区，请就地找安全的地方避难。”

警方提醒，居民应该锁好门，并转移到远离窗户的安全地点。