以安全内阁星期天将开会 讨论以代表团谈判任务

以色列安全内阁将在星期天（3月17日）召开会议，讨论派往多哈参与加沙停火谈判的以色列代表团的任务。

法新社报道，根据以色列总理办公室的一份声明，由五名官员组成的以色列战时安全内阁将于星期天开会，在负责谈判的代表团启程前往卡塔尔多哈之前，就代表团的任务做出决定。声明并未说明代表团何时启程，早前的报道称，以哈停火谈判会于星期天在多哈重启。

以色列星期五（15日）说，将派遣一个代表团前往卡塔尔首都多哈，但没有说明何时派人或谁将参与谈判等细节。消息人士透露，以色列情报机构摩萨德局长巴尔内亚预计将主导与协调人的谈判，以直接回应哈马斯的新提议。

在此之前，以色列和哈马斯未能在开罗谈判期间达成协议，以色列还拒绝派人赴埃及参加磋商；哈马斯于回教斋月前离开了开罗，但承诺谈判还将继续。

据《纽约时报》星期六（16日）引述知情者报道，哈马斯在谈判重启前提出了一份新建议，答应释放人质，换取以军分阶段从加沙部分地区撤出，并释放巴勒斯坦囚犯。

哈马斯改变了立场，此前它一直坚持，任何进一步的人质释放行动都要以以色列实现永久停火为前提。

以色列战时内阁成员、国防部长加兰特的办公室在一份声明中说，加兰特星期六召开了一场会议，重点讨论人质归还问题，与会者包括以色列谈判代表团成员。