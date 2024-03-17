马克龙重申：西方某些情况下或有必要在乌采取地面行动

法国总统马克龙在一次访谈中再次表明，西方可能在某个时候有必要在乌克兰采取地面行动。

法新社报道，马克龙在法国《巴黎人报》（Le Parisien）星期六（3月16日）发表的访谈中重申，西方在某些情况下可能有必要在乌克兰采取地面行动。他也否认法国和德国在乌克兰问题上存在分歧。

在2月首次暗示不排除向乌克兰派遣地面部队的选项引发争议后，马克龙在后续的表态中都未收回这一言论。他星期四（14日）在法国电视台直播访谈节目中也拒绝排除派兵选项，但澄清称这一计划尚未列入议程。

马克龙星期五（15日）在结束与德国总理朔尔茨和波兰总理图斯克的会谈后，接受《巴黎人报》的采访。他说：“也许在某个时候——我不希望这样，我也不会采取主动——我们必须在当地（乌克兰）开展行动，不管是什么行动，这是为了对抗俄罗斯军队。

“法国的优势在于，我们能做到这一点。”

马克龙在柏林会见朔尔茨和图斯克，就援乌问题展开磋商。朔尔茨此前公开反对马克龙的派兵言论，并拒绝向乌克兰提供“金牛座”远程导弹，外界分析，两国的分歧可能会破坏盟国之间的合作。

根据访谈，马克龙就法德分歧问题表明，他与朔尔茨之间从来没有任何分歧，“我们对目标和形势的看法非常一致。不同的是表述传达这些观点的方式”。

朔尔茨星期五说：“今天，我们的团结比以往任何时候都更加重要，尤其是我们三个国家：德国、波兰和法国，承担着特殊的责任。”

他会后还承诺，“我们将在整个世界市场上为乌克兰购买更多武器”。马克龙则强调，三国坚定团结支持乌克兰，决不让俄罗斯获胜。