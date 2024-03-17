美宾州致命枪击案 嫌犯杀害三家属后被捕

美国费城发生枪击案，造成三人死亡，警方逮捕并拘留一名26岁男子。据调查，死者均为嫌犯家属。

综合法新社和美国广播公司（ABC）报道，宾夕法尼亚州福尔斯镇的两间住宅星期六（3月16日）发生枪击案，警方经过数小时的搜捕，最终于当晚在事发住宅附近的街区抓获嫌犯安德烈·戈登（Andre Gordon Jr.），他当时正在逃往新泽西州。

据巴克斯县（Bucks County）地方检察官肖恩（Jennifer Schorn）称，戈登据称在特伦顿（Trenton）劫持了一辆汽车，然后前往事发地区并先后闯入两处住宅。镇警局局长说，戈登当时携带了一支AR-15型突击步枪。

警方称，星期六早上，戈登先在其中一间住宅里枪杀了两人，分别是他52岁的继母和13岁的妹妹；他还在屋里搜寻另外三人，其中包括一名未成年人，但他们设法躲了起来。

随后，戈登驾车来到附近的另一间住宅，闯入后开枪打死了一名25岁女子。据检察官肖恩称，这名女子和戈登共同育有两个孩子。戈登还用枪托猛击了死者的母亲，致其受伤，但不危及性命。

连续作案后，戈登驾车来到周边的一家商店，劫持了一名44岁的男子后逃离。镇警方称，该男子没有受伤。

戈登后来驾车越过州界，返回特伦顿，与警方纠缠几小时后，于当晚被捕。

特伦顿警察局局长威尔逊（Steve Wilson）说，戈登将被带到特伦顿接受处理，最终会被引渡到宾州。不过，他没有说明戈登在特伦顿会面临哪些指控。

检察官肖恩说，她目前还不能透露嫌犯的作案动机或犯罪前科。

据福尔斯镇警局局长惠特尼（Nelson Whitney）说，警方过去曾与戈登有过“轻微”接触，但之前没有任何迹象表明会发生这种事情。

此外，警方提供的信息显示，嫌犯据信没有住房，与特伦顿地区有联系。当局接下来会从各方面调查他是如何获得枪支的。