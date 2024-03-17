欧盟将与埃及签署新援助协议 望提振埃及经济

欧洲领导人将于星期天（3月17日）在开罗宣布一项74亿欧元的计划，并升级与埃及的关系。欧洲希望阻止更多地中海移民流入，但这一举措受到人权组织的批评。

路透社报道，该协议将欧盟与埃及的关系提升为“战略伙伴关系”，旨在促进可再生能源、贸易和安全等领域的合作，同时在未来三年内提供赠款、贷款和其他资金，以支持埃及的经济发展。

欧盟委员会一位高级官员说，这笔资金预计将包括50亿欧元的宏观金融援助、18亿欧元的投资和6亿欧元的赠款。宏观金融援助的10亿欧元将于今年提供，剩余的40亿欧元有待欧洲议会的批准。

埃及近期的通货膨胀接近历史高位，许多埃及人的生活举步维艰。不过在过去一个月里新签署的投资协议和贷款计划使政府面临的财政压力有所缓解。

埃及官员说，埃及自2016年以来接待了约900万外国居民，并在很大程度上阻止了来自其北海岸的非法移民，这一点值得认可。

活动人士批评西方对总统塞西的支持，他在10年前领导推翻了埃及第一位民选领导人后上台。人权组织说，塞西的镇压行动席卷了各个政治派别的持不同政见者，数万人因此被监禁。

欧盟向包括突尼斯在内的其他国家提供融资以换取移民限制的举措也遇到了障碍和批评。人权观察说：“该蓝图与欧盟及突尼斯和毛里塔尼亚达成的有缺陷协议相同：阻止移民，忽视虐待行为。”