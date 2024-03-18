联合国儿童基金会：以军造成逾1.3万加沙儿童死亡

联合国儿童基金会说，以色列在加沙地带的进攻行动夺走超过1万3000个儿童的性命。

路透社报道，联合国儿童基金会（UNICEF）执行主任拉塞尔星期天（3月17日）受访时说，在加沙地带，许多儿童严重营养不良，“连哭的力气都没有”。

她说：“数以千计的儿童在战争中受伤，我们甚至无法确定他们在哪里，有些可能还被困在瓦砾下……我们在世界上其他冲突中几乎没有见过如此高的儿童死亡率。”

联合国儿童基金会执行主任拉塞尔17日说，以卡车把救援物资送到加沙地带面对“非常巨大的官僚制度挑战”。（路透社）

拉塞尔在哥伦比亚广播公司（CBS）的“面对全国”节目透露，她在病房中见到患有严重贫血和营养不良的儿童，“整个病房里非常安静，因为为孩子们和婴儿连哭的力气都没有”。

拉塞尔还说，以卡车把救援物资送到加沙面对“非常巨大的官僚制度挑战”。

由于以色列和哈马斯的新一轮冲突造成的死亡人数不断攀升，加沙面临饥荒危机，而以色列被指阻挡救援物资进入巴勒斯坦飞地，因此国际社会对以色列的批评声浪越来越高。

一名联合国专家本月早些时候说，以色列正在摧毁加沙的粮食系统，这是它为打击哈马斯而进行的更广泛“饥饿战役”的一部分。以色列驳斥这一指控。

在巴勒斯坦飞地开展活动的联合国主要机构3月16日说，加沙北部目前有三分之一的两岁以下儿童严重营养不良，饥荒迫在眉睫。