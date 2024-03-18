朝鲜向东部海域发射数枚弹道导弹

韩国军方星期一（3月18日）说，朝鲜向东部海域发射了数枚弹道导弹。韩军正在分析朝鲜导弹的射程、高度、速度等具体参数。

韩联社报道，这是朝鲜2月14日朝东部海域发射“鱼鹰-6”型海军新型地对舰巡航导弹以来，相隔33天再次射弹。这也是继1月14日的中远程弹道导弹后，朝鲜今年第二次进行弹道导弹发射。

韩国联合参谋本部（联参）说，星期一早上7时44分许（新加坡时间周一早上6时44分许），发现朝鲜在黄海北道上元一带向半岛东部海域发射疑似短程弹道导弹的飞行器。韩军已加强监视和戒备，并与美日相关部门紧密共享朝鲜弹道导弹相关情报，以保持全面戒备态势，应对朝鲜再次射弹。

日本海上保安厅所，朝方导弹在发射后的几分钟内落入日本专属经济水域之外。

专家认为，朝鲜在韩美年度例行联合演习“自由护盾”（3月4日至14日）期间“按兵不动”，可能是出于对中国两会（3月4日至11日）和俄罗斯总统选举（17日）等重要政治活动的考量。

韩军认为，朝鲜可能会借下月的韩国国会议员选举（4月10日）、金日成生日（4月15日）和朝鲜人民革命军建军纪念日（4月25日）之机，发起射弹或再次发射军事侦察卫星等挑衅。朝方此前说，计划在今年再发射三颗军事侦察卫星。

韩国统一研究院首席研究员洪珉认为，朝鲜可能在3月和4月期间迅速进行弹道导弹和侦察卫星等试射活动，加剧紧张局势。