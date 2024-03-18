周一美市盘前走高 重点谈英伟达年度GTC会议

星期一（3月18日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（3月18日）普遍高开。美国联邦储备局将会在星期二（19日）和星期三（20日）会议的政策决定，很可能决定股市短期的走向。目前市场普遍认为，美联储不会在这次会议降低利息。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升21.60点或0.42％，报5138.70点；纳斯达克100指数期货也起142.60点或0.80％，报17950.90点；不过道琼斯指数期货下跌31.80点，报38683.00点。

美国股市上星期五（15日）走低。当天的标准与普尔500指数下跌33.39点，闭市报5117.09点。重量级的道琼斯指数跌190.89点，闭市报38714.77点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.15％或206.56点，以17808.25点收市。

美国股市上星期五的交易是今年开年以来最活跃的一天，交易所的总成交量达到187亿6000万股，比过去20天的124亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

市场盛传，苹果公司（Apple）正在与谷歌母公司Alphabet商谈，把谷歌的Gemini人工智能引擎内置到iPhone中。这个消息如果属实，将会是一项震撼人工智能行业的重量级协议。Alphabet股价在星期一晚盘前上涨2.40％，截稿时报144.57美元；苹果公司股价则起0.64％，截稿时报173.72美元。

股价在今年已经飙升了276％的人工智能服务器制造商Super Micro Computer，将在星期一晚交易开始前加入标准与普尔500指数。Super Micro Computer的股价在星期一晚盘前上涨2.45％，截稿时报1095.00美元。除了Super Micro Computer之外，Ugg鞋和Hoka运动鞋制造商Deckers Outdoor的股票也会加入标普500指数。

特斯拉（Tesla）上星期五在它的官方网站上宣布，将在4月1日把美国所有的Model Y电动车的价格调高1000美元。特斯拉上星期六也宣布，将在星期五（22日）把它在多个欧洲国家的Model Y电动车价格调高约2000欧元（约2177美元）。特斯拉股价在星期一晚盘前上涨2.30％，截稿时报167.34美元。

星期一下文我们来看看英伟达（Nvidia）年度GTC会议的最新消息。星期一晚盘前该股起2.06％，截稿时报896.48美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Alphabet Inc、英伟达、苹果和SoFi Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

除了Blackwell架构和B100卡之外，英伟达还可能会在年度GTC会议上与出席者分享CUDA软件的最新进展。（路透社）

英伟达（NVIDIA Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

星期一美国股市最受瞩目的一项活动，相信应该是晶片巨头英伟达这个人工智能新宠儿的首席执行官黄仁勋，较迟时候在加利福尼亚州圣何塞的SAP中心，发表的两小时主题演讲。

黄仁勋将为英伟达年度GTC会议掀开序幕。一般相信，黄仁勋在演讲中，将会概述英伟达未来一年的发展前景。

黄仁勋将为英伟达年度GTC会议掀开序幕。一般相信，黄仁勋在他的演讲中，概述英伟达未来一年的发展前景。（路透社）

在过去的年度GTC会议中，英伟达都会同时推出公司的最新产品。例如：在2022年，它就发布了Hopper图形架构和H100图形处理单元。现在这些产品已成为公司训练和部署人工智能模型的首选产品。今年，市场人士普遍认为，英伟达将会推出Hopper和H100的后继产品。他们也相信，这些新产品会为在人工智能市场里掀起新一轮的热潮。

这些新产品预料包括：代号为Blackwell的新架构，以及被称为B100的图形处理单元。它们相信在运行OpenAI的GPT-3等模型时，能够提供更好的性能。英伟达在2023年的Supercomputer会议期间，曾透露过它的B100计划。当时英伟达还展示幻灯片，概述B100的功能与H100和H200的不同。

除了Blackwell架构和B100卡之外，英伟达还可能会与出席者分享CUDA软件的最新进展。

另一个值得留意的是，英伟达可能在会上宣布，它将开始为中国市场特别生产H20人工智能晶片。路透社之前曾报道，由于美国禁止英伟达向中国客户出售H100和H200晶片，所以英伟达计划推出符合禁令的H20，主要是要替代H100和H200晶片。

根据它们的官方文告，参与这个年度活动的约有300家参展商。除了黄仁勋之外，其他演讲嘉宾包括：OpenAI首席运营官莱特卡普（Brad Lightcap）、Meta Platforms人工智能研究副总裁皮诺（Joelle Pineau）以及微软生成人工智能副总裁布贝克（Sébastien Bubeck）等。

市场人士也认为，英伟达可能会在会上发布它及其合作伙伴的消息。因此，在接下来几天里，英伟达相信又会成为市场焦点。