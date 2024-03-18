布林肯警告 全球选举临近虚假信息“泛滥”

美国国务卿布林肯警告，威权政府将干预全球一系列选举，美国将继续加大力度施压，以阻止中国和俄罗斯散布虚假信息。

彭博社报道，布林肯星期一（3月18日）到韩国首尔参加年度民主峰会，他在其中一场会议上说：“今年是一个非比寻常的选举年，全球将近一半人口将在今年投票。但各国公民和候选人将面临大量的谎言，这些谎言将扼杀严肃的公民辩论。”

大型民主国家包括印度、印度尼西亚、美国和英国都在今年举行选举，与此同时，生成式人工智能（AI）的大跃进加剧了人们对虚假内容影响选民的担忧。

布林肯在民主峰会发言时提醒说：“我们的竞争对手、我们的敌对方，正在利用虚假信息来进一步散播疑心、愤世嫉俗言论和动荡不安，他们将利用我们民主国家的内部裂痕，激起一个群体与另一个群体对抗，污蔑抹黑我们的体制机构。”

布林肯还指一些政府正在利用AI监视公民和骚扰记者，并列举了美国揭露中国在非洲和东南亚的宣传活动，以及俄罗斯试图在拉丁美洲倡导俄罗斯对乌克兰战争的论述。

布林肯说，民主国家必须采取更多措施以击破虚假信息，包括鼓励强大的社交媒体公司正确标记新AI技术产生的误导性或虚假内容。

他说：“数码技术、社交媒体和AI正在使社会的改变步伐急剧加速，但这种加速器也制造了虚假信息浪潮，加剧了两极分化和混乱。”

第三届民主峰会3月18日在韩国首尔开幕。