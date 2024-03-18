巴基斯坦空袭阿富汗边境酿八死 阿塔随后予以回击

阿富汗塔利班政府说，巴基斯坦军方在阿富汗边境地区发动鲁莽空袭，造成八人死亡，死者均为妇女儿童。作为报复，阿富汗安全部队随后向巴基斯坦军方发射重型武器。

法新社报道，阿富汗塔利班（阿塔）政府发言人扎比胡拉（Zabihullah Mujahid）星期一（3月18日）在一份声明中说，当天凌晨，巴基斯坦军方轰炸了阿富汗霍斯特省（Khost）和帕克蒂卡省（Paktika）靠近巴基斯坦边境的民宅，造成五名妇女、三名儿童死亡。

声明称，阿塔政府强烈谴责这些袭击，这种鲁莽行为是对阿富汗主权的侵犯和攻击。阿塔警告伊斯兰堡，对阿富汗领土的袭击可能会造成非常糟糕的后果，这将超出巴基斯坦的控制范围。

阿塔国防部随后在另一份声明中说，作为对空袭的回应，阿富汗安全部队将目标对准了边境的巴基斯坦军队。

自阿塔2021年夺取政权以来，巴基斯坦与阿富汗之间边境的紧张局势不断升级，巴基斯坦声称，激进组织经常从阿富汗发动袭击。

2022年，塔利班当局称，巴基斯坦军用直升机对阿富汗边境一侧发动了袭击，造成至少47人死亡。

星期一的袭击发生前，七名巴基斯坦士兵星期六（16日）在巴国境内的一次袭击中丧生。巴基斯坦总统扎尔达里誓言对此予以坚决回击。

长期以来，阿富汗和巴基斯坦边境地区一直是巴基斯坦塔利班运动（Tehreek-e-Taliban Pakistan，简称TTP、“巴塔”）等激进组织的据点。

分析人士称，自塔利班重新掌权以来，巴塔武装分子更加胆大妄为，针对安全官员的活动日益猖獗。不过，阿塔否认窝藏巴基斯坦武装分子。

巴塔方面则发声明否认星期一的空袭是针对该组织，称巴塔成员在巴基斯坦境内活动。