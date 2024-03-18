美韩外长一致谴责朝鲜发射导弹

韩国和美国外交部长一致谴责朝鲜发射导弹，并重申美韩应携手应对朝鲜问题。

韩联社报道，韩国外交部长赵兑烈星期一（3月18日）与到韩国访问的美国国务卿布林肯举行午餐会谈，双方深入探讨了朝鲜问题和地区及国际课题。两人一致谴责朝鲜在韩国召开民主峰会之际发射疑似弹道导弹的飞行器，并强调朝鲜挑衅只会使韩美日和国际社会加强对朝合作。

韩国军方星期一早些时候说，朝鲜向东部海域发射了数枚弹道导弹，韩军正在分析朝鲜导弹的射程、高度、速度等具体参数。这是继1月14日的中远程弹道导弹后，朝鲜今年第二次进行弹道导弹发射。

赵兑烈和布林肯重申实现朝鲜完全无核化的共同目标，并商定坚持打击朝鲜非法网络活动、外派劳务、海上转运等行为，从而切断朝鲜核导研发资金链。

双方还决定就朝鲜试图单方面改变朝鲜半岛西部海域现状的行为保持密切合作。此外，布林肯也重申美国对韩国的协防承诺坚如磐石。

布林肯此次为出席第三届民主峰会访韩。午餐会谈期间，布林肯与赵兑烈再次强调了守护基于规则的国际秩序的决心，并就涉乌克兰、中东、南中国海、台海等地区热点问题交换了意见。双方也就美韩如何在全球多边外交舞台上加强合作进行了广泛讨论。

当天上午，布林肯和赵兑烈共同出席了第三届民主峰会部长级会议的开幕式。双方评价，美国曾主办历届民主峰会，本届峰会则由韩国单独主办，凸显了两国缔结的“价值同盟”。