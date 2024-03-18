以军突袭加沙最大医院 促院内人员立即撤离

以色列军队突袭加沙地带的希法医院，击毙20名巴勒斯坦枪手，并逮捕数十名武装分子嫌疑人。

路透社报道，以色列军方星期一（3月18日）发布声明说，以军士兵根据情报开展了一次精准行动。情报显示，哈马斯高级领导人正在使用加沙希法医院（Al-Shifa），以军进入医院大院时遭到了射击。“（以军）部队进行了实弹射击，并确认命中了目标。我们的部队继续在医院区域开展行动。”

星期一晚些时候，以军发声明说：“截至目前，（以军）在希法医院的交战中已消灭20名恐怖分子，数十名被捕嫌疑人正在接受审问。”

希法医院是加沙地带战前最大的医院，现在是加沙北部仅存仍在部分运作的医疗场所之一，院内还收容了数百名流离失所的平民。

加沙地带的卫生部门当天早些时候称，医院大楼入口处发生火灾，造成在医院避难的流离失所妇女和儿童窒息；医院通讯已被切断，人们被困在其中一栋大楼的外科和急诊室内。

卫生部称：“有人员伤亡，由于火势猛烈，而且任何人靠近窗户都会成为攻击目标，所以无法营救任何人。”

据报道，以军在医院周围投放了新的传单，敦促所有在里马尔（Rimal）和希法医院及附近地区的流离失所者离开，从沿海公路前往加沙地带南部的马瓦西（Al-Mawasi）。

以军发言人阿德雷（Avichay Adraee）随后在社媒平台X上发文，要求希法医院内的加沙人立即撤离。“为了维护你们的安全，你们必须立即撤离该地区。”

他指示院内所有人向西撤离，然后赴往南部的人道主义地区。

以军发布无人机拍摄的微小画面，称画面显示以军部队遭到了从医院一些建筑物中发出的射击。社媒流传的画面似乎显示，以色列坦克封锁了希法医院的大门。

以军称，已指示部队必须谨慎行动，并采取措施避免对病人、平民、医务人员和医疗设备造成伤害，还称病人无须撤离。

哈马斯则在一份声明中说，以色列军队无视医院内的病人、医务人员和流离失所者，直接以医院建筑为目标，犯下了新的罪行。