摩根士丹利：印度不大可能实现中国般经济增速

美国投资银行摩根士丹利的经济师称，虽然摩根士丹利对印度的前景持乐观态度，但印度不太可能实现像中国那样8%至10%的长期经济增长率。

彭博社报道，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席亚洲经济师阿亚（Chetan Ahya）星期一（3月18日）受访时说，印度经济的长期增长率可能会稳定在6.5%至7%。他指出，印度还远未能取代比它更强大的竞争对手中国，成为全球制造业中心。

官方数据显示，中国经济在1978年改革开放后的30年间，平均每年增长10%。

阿亚说，印度的经济发展正受到基础设施不完善和熟练工人不足等因素的制约。“这两个制约因素使我们相信，印度经济增长将是强劲的，但增速会在6.5%至7%之间，而不是8%至10%。”

不过，摩根士丹利仍然对印度的前景保持乐观，并在最近的一份报告中指出，在投资增长的推动下，印度目前的经济扩张类似于2000年代中期的繁荣时期。

阿亚说，印度经济崛起的初步迹象已经显现，包括资本流动增长，以及印度在全球外国直接投资中所占份额增加。“但要说印度将取代中国，或是在制造业领域与中国展开激烈竞争，我们认为可能性不大。”

他指出，在制造业和涉足可再生能源、航天和传统半导体等新型产业方面，中国要先进得多，印度要达到这种竞争力仍需要时日。

报道称，印度去年第四季的经济增长率为8.4%。政府官员表明，印度经济在4月开始的本财年可能取得7%增长。