克宫：唯有建立“缓冲区” 才可避免俄领土受乌军袭击

俄罗斯克里姆林宫说，保护俄罗斯领土不受乌克兰攻击的唯一办法是建立一个缓冲区，将俄罗斯置于乌克兰火力之外。

路透社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一（3月18）与记者通话时发表上述言论。他说：“（乌方）无人机袭击和炮击我国领土包括公共设施和居民楼，必须采取措施确保这些领土的安全。”

“只有建立某种缓冲区，让我们处于敌人打击手段的射程之外，才能确保这些领土的安全。”

普京：不排除会建立某种“卫生区”

俄罗斯总统普京在星期天（17日）大选结束后发表胜选演说时，提到建立缓冲区的可能性。

他被问及是否认为俄罗斯有必要夺取乌克兰哈尔科夫州时说，他不排除会在某个时候、在俄罗斯认为合适的时候，“被迫在今天基辅政权统治下的领土建立某种‘卫生区’（sanitary zone）”。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）星期一晚些时候回应称，普京的缓冲区言论是在明确宣告，两国之间的战争将升级。

哈尔科夫州与俄罗斯别尔哥罗德州接壤，后者自战争爆发以来经常受到乌方袭击。星期一早些时候，别尔哥罗德再次遭袭，造成两人丧生。

俄军在2022年2月战争伊始控制了哈尔科夫州部分地区，但在同年9月乌克兰的反攻中被击退，从该州大部分地区撤出。

俄罗斯已吞并卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松等乌克兰四州的大部分地区。今年大选期间，这四个地区也参与了投票。

乌克兰则称，俄罗斯的吞并行为是非法的，乌克兰在逐出所有俄罗斯士兵之前不会善罢甘休。

实际上，普京之前就曾提出设立“卫生区”的想法。他去年6月会见战地记者时说，乌军从乌克兰境内仍能炮击俄境内目标，可能的应对方法除了提高俄军反炮兵作战能力之外，也包括在乌克兰境内建立一个“卫生区”，即一个阻隔乌军的区域，使它无法对俄罗斯进行炮击。

他补充称，这项工作并非立即就要进行，须要视局势发展而定。

俄罗斯卫星通讯社曾引述军事分析人士报道，“卫生区”是一个非军事区，从形式上看，它依然是乌克兰领土，但俄罗斯可以向当地派驻武装部队，或是将通过武力打击扫除当地的乌克兰军事基础设施。这种区域的主要作用是防止俄领土遭受攻击并出现平民伤亡。