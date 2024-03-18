联合国：半数人经受饥饿 加沙北部或将发生饥荒

联合国的一份粮食安全评估报告称，半数加沙人正在经历灾难性的饥饿，如果不采取紧急干预措施，预计加沙北部5月份将会发生饥荒。

法新社报道，联合国粮食及农业组织（FAO）副总干事贝奇多尔（Beth Bechdol）星期一（3月18日）说：“（加沙）50%的人口正处于灾难性的、接近饥荒的（饥饿）程度，这是前所未有的……相当于约有110万人因以哈战争而面临灾难般的粮食不安全情况。”

战争持续五个多月以来，由于战火激烈、以军围困和管控严格以及援助进展艰难，加沙地带一直未能得到足够的人道主义支援，而加沙北部的情况尤为严峻。援助机构称很难进入北部地区，向当地分发食品和其他物资。

联合国的粮食安全和人道主义阶段综合分级（Integrated Food Security Phase Classification，简称IPC）框架报告称，所有证据都表明，加沙出现死亡和营养不良情况的速度将大幅加快，北部各地的饥荒迫在眉睫，预计会在今年3月中旬至5月之间随时发生。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）主任拉扎里尼星期一在记者会上说，加沙的饥饿是人为造成的，但通过适当的政治意愿，危机可以得到解决和逆转，可通过陆路口岸往加沙输送大量粮食。

他表明：“我们正在与时间赛跑，试图扭转加沙饥饿蔓延和紧迫的饥荒影响。”