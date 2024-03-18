以代表团赴多哈参加停火谈判 美以领导人将通话

以色列代表团赴卡塔尔参与新一轮停火谈判，美国和以色列领导人将通电话。

综合新华社和路透社报道，负责停火谈判的以色列代表团星期一（3月18日）前往卡塔尔多哈，参加当天晚些时候重启的谈判，卡塔尔、埃及方面的代表也将出席磋商。同天，美国总统拜登将与以色列总理内坦亚胡进行自2月15日以来的首次通话。

白宫没有立即对通话计划置评，美国新闻网站Axios引述知情人士预先报道了这一消息，目前尚不清楚美以领导人要讨论的具体议程。

以哈冲突已经持续五个多月，冲突双方未能在埃及开罗的谈判中就回教斋月前实现停火达成一致，新一轮磋商定于星期一在卡塔尔举行。以色列安全内阁星期天（17日）召开会议，批准了以色列在谈判中的“红线”。以色列谈判团队有权在磋商中敲定停火协议。

路透社星期一早些时候引述以色列官员称，以代表团将与哈马斯讨论一份为期六周的休战方案；根据谈判，哈马斯方面将释放40名人质。该官员估计，这一阶段的谈判可能至少需要两周时间。

埃及外长：美应向以说明进攻拉法的后果

与此同时，以色列仍在推进对加沙的攻势，内坦亚胡在星期天的内阁会议上重申，以色列将挺进加沙南部城市拉法。此前，以色列这一计划已经遭到国际社会反对和施压。

埃及外交部长舒凯里（Sameh Shoukry）星期一说，美国应该向以色列说明进攻拉法的后果。“国际社会和美国已经表示拒绝这种可能发生的情况，它们也有责任明确表示，如果它们的呼吁不被理睬，将会产生什么后果。”

舒凯里同时警告，以色列对拉法发动地面进攻将造成灾难性的人道主义后果和生命损失。