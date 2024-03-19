消息：白宫将派高官游说参议员 消除TikTok法案疑虑

美国国家安全官员星期三（3月20日）将为参议院商业与情报委员会举行闭门简报会，力图消除部分参议员的顾虑，说服他们支持通过TikTok法案，称TikTok与中国母公司字节跳动断绝关系后可以继续在美国运营。

一委员会助理星期一（18日）告诉路透社，星期三的闭门简报会将由参议院商业与情报委员会的主席华纳和坎特韦尔主持，委员会成员包括共和党参议员卢比奥和克鲁兹。

众议院上周已投票通过一项法案，强制字节跳动在六个月内卖掉TikTok，否则TikTok将在美国被封禁。参议院还在考虑如何推进TikTok法案。

委员会助理说，预计星期三出席简报会的官员会来自联邦调查局（FBI）、国家情报总监办公室和司法部，讨论范围涵盖外国敌方利用美国人的数据，包括取自TikTok的数据将构成的国家安全威胁及相关立法。

涉及更广泛委员会工作人员的另一场简报会将在星期二（19日）举行。

彭博社引述一知情人士的话说，美国司法部等机构的高级官员将在星期二的闭门简报会上，说明TikTok从字节跳动剥离后就可以继续在美国运营，以消除部分参议员的担忧。

知情人士说，司法部副部长摩纳科和其他国家安全官员一直在与关键参议员合作，以争取TikTok法案在参议院通过，让TikTok从字节跳动剥离后，TikTok或许可以由美国投资者或一美国实体收购。

TikTok为广受欢迎的短视频应用，在美国拥有约1亿7000万用户，约占美国总人口的一半。