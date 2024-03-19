英法院裁定 气候抗议者不能以环保为抗辩理由

英国伦敦上诉法院星期一（3月18日）裁定，面对刑事破坏罪名的环保活动人士，不能以政治或哲学信仰作为抗辩理由，这提高了更多气候抗议者因“直接行动”被定罪的可能性。

路透社报道，所谓“直接行动”（Direct action）是指罢工、占据工作地、破坏怠工、静坐、蹲踞，革命、游击战、游行示威、经济破坏或涂鸦等抗议运动。

各种团体以提高人们对气候变化的认识为由，把英国一些公司和政党作为攻击目标，使这些公司和政党蒙受财产损失。

激进“直接行动”的增加，促使英国和整个欧洲对抗议运动进行更广泛的镇压，特别是与环保组织有关的抗议活动。

伦敦上诉法院星期一的裁决，意味着面对刑事损失赔偿的环保抗议者，不能再以宣传气候变化危机作为辩护的理由。

去年一些环境活动人士获法院宣判无罪释放后，英国司法部长普伦蒂斯要求上诉法院阐明有关法律，她对周一的裁决表示欢迎。

普伦蒂斯发表声明说：“气候变化是一个重要的问题，虽然抗议权必须受到保护，但无论抗议者对自己的信仰是多么的坚定，他们都没有权利使他人蒙受严重的刑事损害。”

伦敦上诉法院的决定受到“反抗灭绝”（Extinction Rebellion，简称XR）和“停止石油”（Just Stop Oil）等运动团体的批评，这些团体的活动人士因涉及刑事破坏罪被起诉。

打破汇丰银行伦敦总部窗户被提控的反抗灭绝联合创始人法雷尔等九人，去年11月获无罪释放。法雷尔说，伦敦上诉法院周一的裁决把非暴力抗议者“有罪化”。