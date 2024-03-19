以代表团最快本周赴美 拜登担忧加沙无政府状态

美国总统拜登和以色列总理内坦亚胡同意就加沙地带问题展开全面讨论，以色列跨部门小组将于本周或下周到华盛顿出席会议。

路透社报道，白宫国家安全顾问沙利文星期一（3月18日）说，拜登当天在与内坦亚胡通话时警告，以色列在加沙地带南部城市拉法开展军事行动，将使加沙的无政府状态进一步恶化。

沙利文在总结拜登向内坦亚胡传达的信息时说，“被以色列军队围剿但未恢复稳定的加沙地区陷入无政府状态”，如果以色列继续对拉法发动攻势，人道危机将会加剧。

拜登和内坦亚胡同意，美以官员于本周或下周在华盛顿举行会议，在会议召开前，以色列不会在拉法开展行动。

沙利文说：“我们双方的军队、情报机构、外交官和人道主义专家，已进行不同层面的多次讨论，但我们还没有机会进行全方位、综合性、战略性的讨论。”

拜登和内坦亚胡因为加沙问题而关系越来越僵，沙利文形容两人最新一轮谈话是“就事论事”，没有闹得不欢而散。

沙利文说，拜登没有威胁说要限制美国对以色列提供的援助，他告诉内坦亚胡，他希望看到一个清晰连贯的加沙战略路线，“而不是看到以色列对拉法狂轰滥炸”。

拜登也向内坦亚胡重申，美国支持以色列消灭哈马斯武装分子的努力。

这是2月15日以来拜登和内坦亚胡首次通话。

去年10月7日，巴勒斯坦激进组织哈马斯向以色列南部发动大规模突袭并掳走200多名人质，造成1200多人死亡，其中大部分死者为以色列人。哈马斯控制的加沙卫生部称以色列的反击行动至今后已造成超过3万人死亡。