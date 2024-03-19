去年只有10国空气质量符合世卫标准

我们呼吸的空气对生命至关重要，一般人不吃东西可以存活两个月，不喝水可以存活三天，但没有空气只能存活几分钟。

彭博社报道，一项新的分析报告显示，去年全球只有10个国家和9%城市的空气质量，符合世界卫生组织（WHO）关于有害的悬浮颗粒PM2.5的标准值。

情况最严重的地区位于中东、非洲以及中亚和南亚。

根据瑞士空气净化信息科技公司IQAir的报告，按人口加权计算，孟加拉、巴基斯坦、印度、塔吉克斯坦和布基纳法索，为2023年空气污染最严重的五个国家。

但报告也说，撒哈拉以南非洲地区的数据并不完整，在54个国家中只有24个国家拥有足够的数据。

法属波利尼西亚、毛里求斯和冰岛的空气质量最好。

空气质量最差的首都城市是新德里、达卡、瓦加杜古、杜尚别和巴格达。

PM2.5浓度最低的首都大多位于大洋洲、斯堪的纳维亚半岛和加勒比地区，包括新西兰首都惠灵顿、冰岛首都雷克雅未克和百慕大首府汉密尔顿。

IQAir北美地区总裁哈姆斯说，PM2.5是大气中空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒，为最常见的空气污染物。PM2.5“比任何其他污染物造成的死亡人数来得多”。

IQAir自2017年开始发布年度世界空气质量报告。