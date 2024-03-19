周二美市盘前走低 重点谈英伟达和黄仁勋在年度技术大会的宣布

星期二（3月19日）重点：

美国联邦储备局星期二（3月19日）开始为期两天的会议，市场人士预计美联储将维持利率不变。美国华尔街股市主要股指期货星期二走低。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低12.40点或0.24％，报5137.00点；纳斯达克100指数期货下跌59.60点或0.33％，报17925.40点；道琼斯指数期货也跌了71.50点，报38718.90点。

华尔街主要股指隔夜（星期一）收高。谷歌母公司Alphabet和特斯拉（Tesla）等大型成长股，支撑着以科技股为主的反弹。

标准与普尔500指数隔夜上升32.33点，闭市报5149.42点。重量级的道琼斯指数则起75.66点，闭市报38790.43点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.99％或176.76点，以17985.01点收市。

美国股市隔夜的交易继续保持活跃，不过交易所的总成交量是111亿6000万股，比过去20天的124亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

电动车制造商特斯拉（Tesla）隔夜在收盘时上涨6.3％，成为标准与普尔500指数股当中，表现最佳的股票。特斯拉宣布将提高它在美国和欧洲的Model Y标价，给了该公司股价很好的提振。特斯拉股价在星期二晚上盘前继续走高0.06％，截稿时报173.91美元。

药剂公司AstraZeneca宣布，集团将以约20亿美元现金，收购临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals Inc，以增强集团的肿瘤产品组合。Fusion Pharmaceuticals股价在星期二晚上盘前飙升95.77％，截稿时报20.83美元。

星期二下文我们来看看晶片巨头英伟达（Nvidia）创始人兼首席执行官黄仁勋，以及他的公司在隔夜开始的年度技术大会上做出什么宣布。星期二晚上盘前该股退低1.22％，截稿时报873.73美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达、Coinbase Global、超微（Advanced Micro Devices）和Robinhood Markets。截稿时，除了特斯拉股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在公司年度技术大会上发表主题演讲。（法新社）

英伟达（NVIDIA Corporation）



（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

晶片巨头英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋隔夜在公司年度技术大会上发表主题演讲。除了推出代号为Blackwell的新架构，他也宣布将扩大与行业领导者的合作伙伴关系。

在这个最受瞩目的演讲和技术大会上，黄仁勋和英伟达公司本身做出不少新宣布。英伟达作为带动美国股市上涨的领头羊，每个动作都可能起着一定的影响。下文就把英伟达的部分宣布简单列出。

1. 英伟达推出Blackwell，并称之为是“世界上最强大的晶片”。黄仁勋在演讲中说：“Blackwell的推理能力超乎寻常，是现有的Hopper图形架构的30倍左右。”它可以运行生成式人工智能大型语言模型，成本和能源消耗比Hopper低约25倍。

英伟达在会上发布文告说，在Blackwell正式推出之前，许多领先人工智能的公司已经做好准备使用Blackwell了。这些合作伙伴就包括：亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）和Alphabet旗下的谷歌。

2. 英伟达将把旗下的Omniverse引入苹果公司（Apple）最近推出的VisionPro虚拟现实耳机中。Omniverse是英伟达的一个“电脑平台”。它让使用者能够开发3D立体的工作流程和应用程序。黄仁勋当天就是以Omniverse模拟演示开他的主题演讲。

3. 人工智能人形机器人是英伟达下一个发展方向。这个名为“Project GR00T”的是一个人形机器人的基础模型。由GR00T提供动力的机器人，将被设计为理解自然语言，并能够通过观察人类行为来模仿动作的机器人。

黄仁勋说，这会是人工智能和机器人技术的“下一波浪潮”。他认为，“为通用人形机器人构建基础模型是当今人工智能领域最令人兴奋的。”而且全球领先的机器人专家现在都在将各种支持技术结合起来，向人工通用机器人迈出巨大的一步。

黄仁勋说：“为通用人形机器人构建基础模型是当今人工智能领域最令人兴奋的。”（法新社）

4. 英伟达和甲骨文（Oracle）将扩大人工智能合作关系。英伟达说，这个合作关系旨在“为世界各地的客户提供主权人工智能解决方案”（Sovereign AI Solutions）

5. 英伟达将推出一个6G研究平台，为研究人员提供一个全面的套件，以推进无线电接入网络（RAN）技术的人工智能。

这个年度技术大会将一直举行到星期四（21日）。