日本央行17年来首次加息 日元挫跌0.8%至1美元兑超过150日元

日本中央银行17年来第一次加息，但日元不升反跌0.8%至1美元兑超过150日元。日本央行这一加息行动，终结了全球最后一个负利率制度，并且废除包括收益率曲线控制（YCC）在内的其他非正统措施。

日元汇率在新加坡时间星期二（3月19日）下午一度挫跌0.93％至1美元兑150.49日元，挫跌0.9%至1新元兑112.15日元，挫跌0.84%至1欧元兑163.49日元。

彭博社报道说，日本央行设定0%至0.1%的新政策利率区间，并取消收益率曲线控制计划，同时承诺继续购买长期政府债务。日本主权债券上涨，东证股价指数（Topix Index）上涨1.1%，收于1990年以来的最高水平。

日本央行预计“宽松的金融状况”将暂时维持。

路透社报道说，日元下跌，因为大多数投资者已对政策转向定价。

道富银行（State Street）东京分行经理巴特若林（Bart Wakabayashi）说：“这是一句经典的‘在传言时买入，传言变成事实时买出’。我认为日本央行这次不会采取令人震惊的做法。”

由于日本和美国之间的利差仍然巨大，这可能会给日元带来压力。

彭博智库（Bloomberg Intelligence）的一名策略师指出，根据最近的美国通胀数据，市场可能正在为美国联邦储备局采取更强硬的基调做好准备。