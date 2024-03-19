越南检方建议判处涉贪腐案女首富死刑

越南检察官星期二（3月19日）要求判处该国有史以来最大的金融欺诈案的主谋张美兰死刑。

路透社报道，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰涉嫌侵吞逾120亿美元（约161亿3000万新元），于3月5日在越南胡志明市受审。

胡志明市人民检察院说，张美兰因“贪污财产罪”被建议判处死刑，因“违反银行业务规定”被判处19至20年有期徒刑，因受贿罪被判处19至20年有期徒刑，合计刑罚为死刑。

检察院还要求张美兰赔偿西贡商业银行约677万亿越南盾（约368亿新元）。

越南《青年报》引述检察官的话说：“张美兰作为案件的主谋，不仅没有认罪和表现出悔意，还顽固不化，继续指责下属。”

检察官说：“此案后果极其严重且无法挽回，因此必须对张美兰进行严厉的处罚，并将她驱逐出社会。”

调查人员称，67岁的张美兰涉嫌在2018年2月至2020年10月间，通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，榨取了相当于越南2022年国内生产总值11%的资金。她被指设立虚假贷款申请，从该银行提取现金，让毫无戒心的投资者赔了钱。

警方报告显示，张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金，到她的住家和万盛发集团总部。