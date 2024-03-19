越南检方建议判处涉贪腐案女首富死刑

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更新 / 2024年3月19日 6:09 PM
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发布 / 2024年3月19日 4:34 PM
3月5日，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰因金融腐败欺诈案在胡志明市受审。（彭博社）
3月5日，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰因金融腐败欺诈案在胡志明市受审。（彭博社）

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越南检察官星期二（3月19日）要求判处该国有史以来最大的金融欺诈案的主谋张美兰死刑。

路透社报道，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰涉嫌侵吞逾120亿美元（约161亿3000万新元），于3月5日在越南胡志明市受审。

胡志明市人民检察院说，张美兰因“贪污财产罪”被建议判处死刑，因“违反银行业务规定”被判处19至20年有期徒刑，因受贿罪被判处19至20年有期徒刑，合计刑罚为死刑。

检察院还要求张美兰赔偿西贡商业银行约677万亿越南盾（约368亿新元）。

越南《青年报》引述检察官的话说：“张美兰作为案件的主谋，不仅没有认罪和表现出悔意，还顽固不化，继续指责下属。”

检察官说：“此案后果极其严重且无法挽回，因此必须对张美兰进行严厉的处罚，并将她驱逐出社会。”

调查人员称，67岁的张美兰涉嫌在2018年2月至2020年10月间，通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，榨取了相当于越南2022年国内生产总值11%的资金。她被指设立虚假贷款申请，从该银行提取现金，让毫无戒心的投资者赔了钱。

警方报告显示，张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金，到她的住家和万盛发集团总部。

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