涉非法挪用出售债券筹资 越南房产大亨受审

越南新黄明集团董事长、房地产大亨杜英勇因在高达3.55亿美元（约4.77亿新元）的债券筹资中欺骗6630名投资者，被最高检察院诉“诈骗与侵吞财产”罪名，于星期二（3月19日）出庭受审。

综合法新社和越南《青年报》报道，杜英勇星期二在河内与他的儿子杜黄越和其他13人一起出庭。所有受害者都受邀到河内人民法院专门设立，带有闭路电视的大型观看区，观看诉讼过程。

最高人民检察院指控杜英勇指示他的儿子和其他员工发售私人债券以筹集资金，向投资者承诺高额回报，但却违规挪用筹资，未按约定发行。

杜英勇说，他尊重起诉书中对不当行为的指控和调查结论，但称从未有过挪用投资者资金的想法，当时犯错是因为对发债的认识不够完整。

杜英勇还称，在短短一年多的时间里，尽管条件十分困难，但已支付超过8.6万亿越南盾来承担此案的后果，已足够赔偿受害者，甚至多付约10亿越南盾。

此前官方媒体报道，到2022年1月，由于项目停滞和大流行的影响，新黄明集团已负债约8.1亿美元。

一名受害者说，她投入2万美元购买债券，并很高兴当局提起诉讼。她说：“我没有收到任何回报。投资这些债券太愚蠢了，我真希望政府把杜英勇的钱给我们这样的人。”

另一名受害者说，她将4万美元的毕生积蓄投于这些债券。她说：“我不知道我是否能拿回所有钱。我不在乎他们被长期监禁还是什么，我只想拿回我的钱。”