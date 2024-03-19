Dove品牌拥有者联合利华公司将重组 全球将裁员7500人

拥有Dove品牌产品业务的英国消费品巨头联合利华（Unilever），将把集团旗下的冰淇淋业务剥离集团，并且可能在全球削减7500个工作岗位，这几乎是它全球员工总数的6％。

外国通讯社星期二（3月19日）纷纷报道这个来自伦敦的消息。

根据联合利华，这个重大的重组计划，在今后三年将为集团节省8亿欧元（11亿6500万新元）的成本。受影响的主要是办公室工作岗位。

在全球雇用约12万8000人的联合利华，拥有Ben & Jerry’s和Magnum冰淇淋等畅销的产品。成立一家独立的冰淇淋公司，是它这次重组计划的一部分。

路透社报道说，这家在伦敦上市的公司称，业务分拆将立即开始，预计将于2025年底完成。联合利华在一份声明中表明，其目标是在分拆后实现中个位数的基本销售增长和利润率适度的改善。

彭博社报道说，联合利华公司的新任首席执行官海因·舒马赫（Hein Schumacher）希望通过一项雄心勃勃的计划来扭转多年来表现不佳的局面，这个计划将剥离该集团的冰淇淋部门并取消中层管理人员。

海因·舒马赫出掌联合利华大约九个月，它计划剥离的冰淇淋业务，曾被前首席执行官保罗·波尔曼（Paul Polman）称为“消费品市场有史以来最伟大的成功故事之一”。

海因·舒马赫是在激进投资者纳尔逊·佩尔茨（Nelson Peltz）入股联合利华并加入董事会后受委上任。重组计划旨在推动联合利华的增长并提高利润，以及消除过度扩张、错失机会和失败的并购所遗留的问题。

舒马赫向媒体说：“我们的总体想法是，把更少的事情做得更好，并产生更大的影响。冰淇淋确实是一个不同的行业。它已经与我们的其他活动分开管理。”

根据彭博社汇编的数据，该集团的冰淇淋业务在2023年的销售额为79亿欧元（115亿新元），但利润率还不到集团的个人护理产品业务的一半。 这也是一个季节性的、资本密集型的业务，需要更复杂的冷链物流。