以总理承认与美存在争端 坚持进军拉法

以色列总理内坦亚胡对美国的警告不屑一顾，强调有必要向加沙地带南部城市拉法派遣军队，以消灭巴勒斯坦激进组织哈马斯。

《纽约时报》报道，内坦亚胡星期二（3月19日）承认，他与美国拜登政府对于向拉法发动地面进攻意见分歧。尽管美国和主要盟友均呼吁他克制，但内坦亚胡说，以色列仍将推进在拉法的地面行动。

美国总统拜登星期一（18日）在与内坦亚胡通电话时警告，以色列对拉法展开地面攻势将是一个错误。

美国国家安全顾问沙利文在两人通话后说，以色列的目标“可以通过其他方法实现”，并指内坦亚胡已同意派一高级别跨部门团队到华盛顿，了解美国担忧的原由，并讨论歼灭哈马斯的替代方案。

但内坦亚胡星期二坚称，有必要向拉法派遣军队以剿灭哈马斯营。

内坦亚胡说：“我尽可能明白地告诉拜登总统，我们决心要彻底地消灭在拉法的哈马斯营，要做到这点不可能不发动地面进攻。”

他说，以色列和拜登政府对进攻拉法的意见相左，“我们大家都清楚这点”，但他和拜登对于这场战争的主要目标上仍有共识。

内坦亚胡向以色列议员讲话时说：“我们与美国政府辩论的是我们为什么必须进入拉法，而不是辩论是否需要消灭哈马斯。”

内坦亚胡说：“为了表示尊重拜登，我同意派一个团队到华盛顿听取美国官员的意见，特别是他们在人道援助方面的意见。”

美国国务院发言人帕特尔在星期二的新闻发布会上说，对于以色列预定进军拉法的计划，美国的立场“完全不同”。

帕特尔说：“我们相信必须采取不一样的战略以打击关键的哈马斯目标。”