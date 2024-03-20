亚洲市场疲弱 奢侈品古驰首季销售料跌20%

奢侈品公司开云集团（Kering）指出，旗下意大利品牌古驰（Gucci）第一季的销售预计会下跌20%，因为亚太地区的销售下滑超出预期。

根据彭博社报道，开云集团的美国存托凭证在星期二（3月19日）文告发布后下跌10%。开云集团试图重振占利润约三分之二的古驰，但未获成功，公司股价在过去一年中下跌22%。

开云集团由亿万富翁皮纳尔（Pinault）家族控制，过去一年奢侈品销售不景气，尤其是在中国，开云集团一直在努力赶上路威酩轩（LVMH）和爱马仕（Hermes）国际等竞争对手的步伐。路威酩轩集团拥有更广泛的品牌组合，而爱马仕集团的手袋则需要长时间排队等候，使得这两家公司的抗风险能力更强。

市场分析公司Vital Knowledge在给客户的一份报告中写道：“古驰几个季度以来一直遇到一些公司特有的问题，但这次最新情况将进一步引发人们对消费支出和中国经济状况的担忧。”

开云集团还拥有巴黎世家（Balenciaga）和圣罗兰（Saint Laurent）等品牌。公司指出，总体而言，第一季的销售额将同比下降约10%。

古驰去年最后几个月的销售额下滑，因为该品牌一直在努力吸引更多的富裕消费者购买价格昂贵的双G皮带和Princetown拖鞋。一年前，萨诺（Sabato De Sarno）被任命为古驰的新设计师。

研究公司伯恩斯坦（Bernstein）公司分析师索尔卡（Luca Solca）说，中国顾客是否会喜欢萨诺的低调奢华，目前还没有定论。

由于中国经济复苏缓慢，奢侈品公司越来越依赖美国市场。对亚洲市场曝险大的古驰来说是个坏消息。公司计划于4月23日公布季度业绩。