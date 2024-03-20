越南国家主席武文赏辞职 官方称其违反党规

越南共产党中央委员会星期三（3月20日）接受了国家主席武文赏的辞职。

越通社报道，越南政府在一份声明中说，根据中央巡视委员会和有关部门的通报，武文赏违反了党的规定，他的违法行为和缺点“造成了恶劣的公众舆论，影响了党、国家和武文赏同志个人的声誉”。

越通社说：“他充分认识到自己对党、国家和人民的责任，因此提出辞职的请求。”

武文赏于去年3月接替对多名下属干部违规“负政治责任”而辞职的阮春福，担任国家主席。他被认为与总书记阮富仲关系密切，被看好成为阮富仲的接班人。阮富仲去年也支持他出任国家主席。

过去几年，越共积极打贪反腐，武文赏曾任阮富仲的反腐副手。武文赏此前没有涉及任何腐败丑闻，被认为是越共继续打击贪腐所需的具有道德权威的领导人。

目前尚不清楚武文赏具体的违规行为。据BBC越南报道，武文赏可能参与了福山集团的腐败案件。监察部门指控福山集团在越南多个省份的商业项目“未按承诺竣工”，并“违反会计规定”。

越南公安部已逮捕多名在该项目中受贿或有其他违规行为的永福省、永隆省和广义省的官员，包括曾在2011年至2014年间与武文赏共事的前广义省人民委员会主席高科，武文赏当时任广义省省委书记。

在武文赏即将辞职的消息开始流传后，胡志明市证券交易所星期一（18日）开盘几个小时内下跌近3%。

一名驻越南外国企业顾问说：“由于官员们对反腐败运动的进展更加焦虑，武文赏的免职可能会导致政策和行政决策进一步放缓。”

但他指出，越南在关键政策上的立场不会改变。