美国补贴英特尔195亿美元以扩产晶片

美国政府宣布为美国晶片公司英特尔提供195亿美元（261亿5400新元）补贴和贷款，支持它在美国扩厂。这是《晶片与科学法》生效后白宫拨出的最大笔补助及贷款。

白宫星期三（3月20日）发表的声明说：“根据《晶片与科学法》（CHIPS and Science Act），商务部已经与英特尔（Intel）达成初步协议，为它提供高达85亿美元直接资金和110亿美元贷款。”

法新社引述声明说，这笔资金将用于“建造和扩大英特尔在亚利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州、俄勒冈州等地厂房，创造近3万个工作机会，并且支持数以万计间接就业机会。”

路透社报道，在取得195亿美元联邦拨款和贷款后，英特尔计划在美国四个州投入1000亿美元，用于建设和扩建工厂，并争取另外250亿美元的税收减免。英特尔五年支出计划的核心是赶在2027开始，将俄亥俄州哥伦布附近的空地变成其首席执行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）所说的“世界上最大的人工智能晶片制造基地”。

英特尔也将翻新位于新墨西哥州和俄勒冈州的工厂，以及在亚利桑那州扩大营运。

美国商务部长雷蒙多 (Gina Raimondo) 在补贴计划宣布之前向记者指出，这将使美国有望实现到2030年生产全球20%先进晶片的目标，目前的产量为零。她说：“我们所有最先进的晶片都依赖亚洲极少数的工厂。这是站不住脚的、不可接受的。”

美国总统拜登于3月19日到亚利桑那州凤凰城一家墨西哥餐厅参加竞选活动。（路透社）

白宫与商务部在美国总统拜登访问亚利桑那州时宣布这项计划，凸显了他在11月与前总统特朗普再度争一高下之际，这个关键战场州的战略意义。在西南部的亚利桑那州是2020年选举战情激烈的州之一，拜登仅以1万零457票获胜。

美国为提升国内的半导体产量，在2022年通过《晶片与科学法》，拨款527亿美元（706亿8300新元），其中390亿美元用于补助半导体生产，110亿美元用于相关研发。